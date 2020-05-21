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Dünya

Rusya'nın Su-57 savaş uçağında yeni gelişme

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının testler sırasında amaçlanan tüm hedefleri neredeyse yerine getirebildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:30:00 - 2020-05-21 12:33:15
Rusya'nın Su-57 savaş uçağında yeni gelişme

Sputnik'e konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Su-57'ye yönelik testlerin sonuçlarını anlattı. Borisov, "Denemeler sırasında Su-57, hemen hemen tüm taktik ve teknik görevleri tam kapsamlı olarak yerine getirdi" dedi.

Borisov, Rus Hava Kuvvetleri’ne 76 adet Su-57’nin tedarik edilmesine ilişkin sözleşmenin belirlenen sevkiyat süresi dahilinde ilerlediğini ifade etti.

Su-57, hem hava hem kara hem de su üstündeki tüm hedeflerin imha edilebilmesi için tasarlanmış beşinci nesil bir savaş uçağı.

İlk deneme uçuşu 2010’da yapılan uçağın seri üretimine başlanmış durumda. Bu sene içerisinde Rus Hava Kuvvetleri’ne bir dizi Su-57 teslim edilmesi bekleniyor.

Rus ordusuna 76 adet Su-57 tahsis edilmesine yönelik sözleşme ise Armiya-2019 forumunda imzalanmıştı. Şimdilerde uçağın sisteminin işleyişi ve ikinci aşama motorunun çalışma biçimi kontrol ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce birçok kez Su-57’nin Suriye’deki testleri başarıyla geçtiği açıklamasında bulunmuştu.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Moskofun söylediğine bakarmısınız" daha önce suriyede bütün testleri geçti " diyor bu şu demek Suriyede kaç müslümanı öldürdük bu uçakla biliyormusunuz.
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