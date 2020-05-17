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Dünya

Rusya'nın Su-57 savaş uçağı projesinde flaş gelişme

Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin pilotsuz modda deneme uçuşlarının gerçekleştirilmekte olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:14:00 -
Rusya'nın Su-57 savaş uçağı projesinde flaş gelişme

Rusya'nın savunma sanayi kuruluşlarından birisinden bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, Su-57 jetlerinin pilotsuz deneme uçuşlarının yapılmakta olduğunu söyledi.

İsminin verilmemesini isteyen kaynak, deneme uçuşları esnasında bir pilotun uçakta bulunduğunu, ancak sadece uçuşta gereken tüm işlevlerin yerine getirip getirilmediğini denetlediğini söyledi.

Su-57, hem hava hem kara hem de su üstündeki tüm hedeflerin imha edilebilmesi için tasarlanmış beşinci nesil bir savaş uçağı.

İlk deneme uçuşu 2010’da yapılan uçağın seri üretimine başlanmış durumda. Bu sene içerisinde Rusya Hava Kuvvetleri’ne bir dizi Su-57 teslim edilmesi bekleniyor.

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