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Rusya'nın Robot Fedor'u bu gece dünyaya dönüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ruslar tarafından gönderilen Robot Fedor’un bu gece dünyaya geri döneceği açıklandı.

06 Eylül 2019 Cuma 11:17
Rusya'nın Robot Fedor'u bu gece dünyaya dönüyor

Soyuz MS-14 uzay aracı ile, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) zamanında ulaşamadığı için kenetlenemeyen insansı RobotFedor bir sonraki denemede kenetlenmeyi başarmıştı. Kozmonotların hareketlerinin yanı sıra Dünya’dan uzaktan kumanda ile davranışları kopyalayabilen, 1.80 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığındaki insansı robot Fedor’un uzaydaki çok düşük yerçekimli ortamda el becerileri test edildi.

İstasyona çıkmadan önce tüm hazırlıkları tamamlanan ve uzaya çıkan ilk robot olma özelliğini de taşıyan Fedor, ayrıca kendisine Twitter hesabı açtı. Uzaya gittikten sonra Twitter hesaplarını kullanmaya devam eden robot Fedor, son paylaşımında bir video yayınlayarak, “Günaydın. Bugün astronot Aleksey Ovchinin’nin gözetiminde elektrikli matkapla çalışma yaptık” mesajını iletti.

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından yapılan açıklamada Robot Fedor’un görevini bugün son işlemler ile tamamlayacağını, 21.14’te Fedor’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılık için harekete başlayacağını 23.37’de istasyondan ayrılacağını ve Türkiye saatiyle 00.34’te Kazakistan’ın Jezkazgan şehrinin 147 kilometre uzaklığındaki güneydoğu bölgesinde bir noktaya ineceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:17
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