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Dünya Rusya’nın Prag Büyükelçiliği’nin önünü karıştı
Dünya

Rusya’nın Prag Büyükelçiliği’nin önünü karıştı

Rusya’nın Prag Büyükelçiliği’nin binasının önünde Rus yanlıları ve Rus karşıtları arasında kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 23:56:00 -
Rusya’nın Prag Büyükelçiliği’nin önünü karıştı

Çeska Televize (Çek Televizyonu) haberine göre Rusya’nın Prag Büyükelçiliği’nin binasının önünde Rusya karşıtı eylem gerçekleştiren grupla karşı görüşlü grup arasında arbede yaşandı.

Habere göre ‘Demokrasi için bir milyon an’ adlı girişimin taraftarları, Rus karşıtı pankart ve flamalarla eylem başlatarak, Çekya yönetiminin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına destek verdi.

Daha sonra büyükelçilik binasına Prag’ın eylemlerine karşı çıkan bir grubun gelmesiyle göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri kavgaya karışan bir kişiyi gözaltına aldı.

Daha önce göstericiler, büyükelçiliğin dış kapısına ketçap döktü. Polis, yedi kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler haklarında idari işlem yapıldı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, dün yaptığı açıklamada Prag’ın Rus gizli servislerinin 2014’te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı. Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek ise 18 Rus diplomatın 48 saat içinde Çekya’yı terk etmesi gerektiğini duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Çek yetkililerin açıklamalarına ilişkin yorumunda Prag’ın bu tür kararların sonuçlarını çok iyi bildiğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag’a karşılık verileceğini bildirmişti.

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