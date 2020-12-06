Rusya'nın MİG-29 savaş uçakları Libya'da görüldü

Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) hava sahası olduğu tahmin edilen bölgeyi geçerken Libya üzerinde Rus yapımı bir MiG-29 jet görüldü.

Özellikle sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler, ilk önce Arap medyasında geçti ve sonra dünya basınının gündemine oturdu.

Rus yapımı bu jetin daha önce bu yılın başlarında Suriye'nin Lazkiye Valiliği'ndeki Hmeimim Hava Üssü'nden Libya'ya nakledildiği söylenmişti.

Rusya’nın, Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ile Libya Ulusal Ordusu arasındaki ihtilafta tarafsızlığını korurken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır ile birlikte, Libya Ulusal Ordusu'nun en büyük destekçilerinden biri olduğu basında servis edildi.