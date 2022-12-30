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Ekonomi Rusya'nın kafası karıştı! Türkiye'ye çağrı yaptı: Para alacak mısınız?
Ekonomi

Rusya'nın kafası karıştı! Türkiye'ye çağrı yaptı: Para alacak mısınız?

Rus Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'de 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olan konaklama vergisine ilişkin Türk yetkililerden yardım istedi. Ruslar, erken rezervasyon yapan turistlerin vergi durumundan etkilenip etkilenmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 09:20:00 -
Rusya'nın kafası karıştı! Türkiye'ye çağrı yaptı: Para alacak mısınız?

Rus turizmciler Türkiye'de 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek konaklama vergisiyle ilgili soruya cevap arıyor.

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) konuyla ilgili yayınladığı değerlendirmede Türkiye'de yüzde 2'lik konaklama vergisinin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olduğu ve sadece otelciler tarafından ödeneceği belirtildi. Resmi tebliğ metnine göre turistler, tur operatörleri ve seyahat acentaları üzerinden yüzde iki vergi alınmayacağı belirtilen değerlendirmede " Ancak tebliğde, erken rezervasyonla satın alınan turlara konaklama vergisinin nasıl uygulanacağı açıklanmadı. Ocak ayında, yaz aylarında veya Aralık 2023'te erken rezervasyonla Türkiye turu satın alan ve bir otele giriş yapan bir turistten vergi tahsil edilip edilmeyeceği sorusu yine otelcilerin kararına bağlı." ifadeleri kullanıldı.

Durum netleşecek

ATOR'un değerlendirmesinde konaklama vergisinin erken rezervasyon boyutunda kaos yaşandığı Ocak ayının ilk haftasından itibaren uygulamalara bakılarak durumun netleşeceği belirtildi.

Değerlendirmede Rus tur operatörlerinin de Türkiye'deki konaklama vergisi konusunda henüz genel, net ve kapsamlı bilgilere sahip olmadıklarını söyledikleri belirtildi. Rus turizmciler hem Türkiye'nin turizm yetkililerinden hem de otelcilerden açıklama bekliyor.

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