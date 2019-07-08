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Rusya'nın Gürcistan kararı Türkiye'ye yaradı

Gürcistan'daki Rusya karşıtı gösterilerin ardından Vladimir Putin, Gürcistan'a uçuşların durdurulmasına yönelik karar aldı. Ruslar bu kararın ardından Türkiye'ye rezervasyon yaptırmaya başladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
Rusya'nın Gürcistan kararı Türkiye'ye yaradı

Gürcistan’da yaşanan Rusya karşıtı protestoların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus uçaklarının Gürcistan’a uçuşunun durdurulmasına yönelik karar aldı. Dün gece Moskova’dan Tiflis’e son yolcu uçağı uçuşunu yaparken, Ruslar ise Türkiye’ye rezervasyon yapmaya başladı.

Gürcistan’da yaşanan Rusya karşıtı protestolar üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aldığı Rus uçaklarının Gürcistan’a uçuşunun durdurulmasına yönelik kararının ardından dün gece Moskova’dan Tiflis’e son yolcu uçağı uçuşunu yaptı. Rus turistler ise Gürcistan yerine Türkiye’ye rezervasyonlar yapmaya başladı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 19 Haziran’da başlayan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi’nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rusya Komünist Partisi üyesi ve Milletvekili Sergey Gavrilov’un başkanlık yapması nedeniyle olaylar çıkmıştı. Gürcistan’da son yıllarda artan Rusya karşıtı politikalar nedeniyle Gürcistan muhalefetinin çağrısıyla birçok Gürcü, Tiflis sokaklarına akın edince polisle protestocular arasında olaylar çıktı. 20 Haziran’da başlayan olaylar hala sürerken geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’dan Gürcistan’a tüm yolcu uçağı seferlerinin durdurulması kararını almıştı.

Son uçuş gerçekleşti, Gürcistan kriz yaşıyor

Yaşanan olaylar üzerine Putin tarafından alınan geçici olarak seferleri durdurma kararının ardından dün gece Rusya’nın başkenti Moskova’dan Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e Rus Aeroflot Havayolları'na ait uçak yerel saatle 22.05’te havalandı. Rus Aeroflot’un yanı sıra S7, Ural, Pobeda, Red Wings ve Nordavia havayolları uçuşları durdurduğunu açıkladı. Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich, Gürcistan’da bulunan 54 bin Rus vatandaşından sadece 4 bin 500’ünün biletlerindeki tarifelerini değiştirmediğini ve bu kişilerin farklı yollarla Rusya’ya döneceklerini belirtti.

Rus turistler Türkiye'ye yönlendiriliyor

Gürcistan ile Rusya arasında yaşanan kriz nedeniyle Rus tur operatörlerinin Gürcistan’a tur ve rezervasyon taleplerini reddettiği, bunun yerine Rus turistleri Türkiye, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs ve Ermenistan rezervasyonlarına yönlendirdiği öğrenildi. Rusya Turizm Sektörü Birliği Başkanı İrina Tyurina, tatil döneminde tüm vatandaşlarının başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere yönlendirildiğini söyledi. Rusya Turizm Bakan Yardımcısı Maksim Akimov ise havayollarındaki rezervasyon değişiklikleri ve bilet iptallerinden dolayı havayollarının şu ana kadar 3 milyar rubleyi aşkın zarar ettiğini söyledi.

Yaşanan kriz Gürcistan turizmini sarstı

Yaşanan kriz üzerine Gürcistan basınına açıklamalarda bulunan Gürcistan Otel ve Restoran işletmecileri Birliği Başkanı Shalva Alaverdashvili, protestolar sonucu Ruslar tarafından gerçekleşen rezervasyon iptallerinin yüzde 80 dolaylarına ulaştığını ifade etti. Alaverdashvili şu ana kadar Gürcistan’ın iptallerden dolayı zararının 710 milyon doları bulduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
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