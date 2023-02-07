Rusya'nın günlük kaybı 300 milyon euro!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar Rus ekonomisine darbe vurmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamasına göre, Rusya’nın AB’nin petrol ve petrol ürünlerine yönelik yaptırımları nedeniyle günlük kaybı 300 milyon euroya ulaşacak.

La Vanguardia gazetesi için kaleme aldığı yazılı demecinde AB’nin şu anda 10’uncu yaptırım paketi üzerinde çalıştığını belirten Borrell, Avrupa ülkelerinin birkaç ay içinde Rusya’dan enerji ithalatına olan bağımlılıklarını azalttıklarını ifade etti.

Gazetemru'nun haberine göre Borrell, Rusya’nın ürettiği Ural petrolünü Brent petrole göre 40 dolar indirimle satmak zorunda olduğuna dikkat çekerken, “Son tedbirlerimizin bu ay yürürlüğe girmesinin ardından Rusya’nın günlük enerji gelirlerinin 800 milyon eurodan 500 milyon euroya düşmesi bekleniyor” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ham petrolüne yaptırım ve tavan fiyat kararının ülkeye günlük 160 milyon avroya mal olduğu ve bu rakamın 5 Şubat itibariyle yürürlüğe giren ek tedbirlerle günlük 280 milyon euroya çıkacağı hesaplanıyor.

Düşünce ve araştırma kuruluşu Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’nin (CREA) çalışmasına göre, Rusya’nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, ambargo ve tavan fiyat uygulamasıyla önemli ölçüde düştü.

Söz konusu uygulama, Rusya’nın ham petrol gelirlerinde yüzde 32 azalmaya yol açtı. Ambargo ve tavan fiyat uygulaması nedeniyle Rusya’nın günlük 160 milyon euro kaybettiği hesaplandı.

Bütçenin ocak ayı petrol ve gaz gelirlerinde büyük düşüş yaşandı

Rusya Maliye Bakanlığı, ocak ayında federal bütçenin elde ettiği petrol ve gaz gelirlerinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 azalarak 426 milyar rubleye gerilediğini bildirdi.

Bakanlığın Ocak 2023 bütçe uygulamasına ilişkin ön değerlendirmesinde, Rusya’nın petrol ve gaz ihracatından elde edilen bütçe gelirlerindeki düşüşün başlıca nedeninin Ural petrolü için fiyat kotasyonlarındaki düşüş ve doğalgaz ihracatındaki gerileme olduğu vurgulandı.