  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rusya’nın güneyi ile Kafkas bölgesindeki askeri birlikler ve filolar denetleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-18 15:59:22 -
Rusya’nın güneyi ile Kafkas bölgesindeki askeri birlikler ve filolar denetleniyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ülkenin güneyi ile Kafkas bölgesindeki askeri birlik ve filolara yönelik denetimler yapılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Güney ve Batı askeri bölgesi ile bazı merkez ve Kuzey Pasifik filosunun hava ve deniz birliklerinin denetimi gerçekleştiriliyor.

Denetimler, Rus askeri birliklerinin ülkenin güneybatısında askeri güvenliği sağlama kabiliyetini ve "Kavkaz-2020 Tatbikatı"na hazırlığı ölçmek amacıyla yapılıyor.

- Denetimler, 21 Temmuz'a kadar sürecek

Yaklaşık 150 bin asker, 26 bin askeri teçhizat, 414 hava aracı ve 106 savaş gemisinin yer aldığı denetimler kapsamında, 50 tatbikat düzenleniyor.

Sahadaki 35 ve Karadeniz ile Hazar Denizi'ndeki 17 tatbikat noktasında gerçekleştirilen denetimler, 21 Temmuz'a kadar sürecek.

Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi, Adıgey, Dağıstan, İnguşetya, Kabardino-Balkarya, Kalmık, Karaçay-Çerkesya, Kuzey Osetya, Çeçenistan, Krasnodar, Stavropol, Astrahan, Volgograd, Rostov bölgelerini kapsıyor.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da askeri birlikleri bulunuyor.

Ayrıca Rusya'ya ait Güney Osetya, Abhazya ve Ermenistan’da da 3 askeri üs mevcut.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı