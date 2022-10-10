Rusya'nın gazına gelen o ülke de savaşa giriyor! Eyvah eyvah
Rusya'nın Kiev'i bombalamasının ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'nın Belarus'a saldırmaya hazırlandığını iddia ederek, "Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.
Dünya diken üstünde... Rusya'nın Kiev'i bombalamasının ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'nın Belarus'a saldırmaya hazırlandığını iddia ederek, "Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Lukaşenko ayrıca, Ukrayna'nın Belarus'a saldırmaya hazırlandığını iddia etti.