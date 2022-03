Rusya'nın en büyük saldırısı için tarih verildi! 72 saat sürecek

Dış basında yer alan iddialara göre Rus ordusu büyük saldırısını bu gece başlatacak. Kiev'i kuşatmak isteyen Kremlin'in gözünü kararttığı ağır bombardımanla birlikte başkente saldıracağı belirtildi.Kiev'e doğru ilerleyen Rus ordusunun 65 kilometreyi bulan konvoyu havadan görüntülenirken, ortaya atılan bir iddia ise endişeyi daha da artırdı.



ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Rusya'nın Ukrayna harekatını inceledi. İşgalin ilk altı gününü değerlendiren analistler, Ukrayna'nın sert direnişiyle karşılaşan Rusya'nın birliklerini tahkim etme ihtiyacı duyduğunu, bunun da Rus ilerleyişini yavaşlattığını yazdı.

24 saate dikkat:

Analizde şu yorum yapıldı:

"Lojistik ve takviyeler geldikçe Kiev çevresindeki Rus operasyonları sınırlı kalıyor, ancak önümüzdeki 24 saat içinde muhtemelen daha güçlü bir şekilde devam edecek. Ukraynalı askeri liderler, duraklamayı Kiev'in savunmasını güçlendirmek ve başkentini derinlemesine savunmaya hazırlanmak için kullandıklarını söylüyorlar. Ruslar bunu yapmak için yeterli muharebe gücü gönderirse, Ukrayna ordusu muhtemelen Rus kuvvetlerinin Kiev'i kuşatmasını veya kuşatmasını engelleyemez, ancak büyük olasılıkla Rusya'nın şehrin kontrolünü ele geçirme çabalarını son derece maliyetli ve muhtemelen başarısız hale getirebilir.

"Harkov'a yoğun saldırının sonuçları"

Analizde Harkov'la ilgili de şu tespitler yapıldı:"Harkov ve çevresindeki Ukrayna direnişi kararlılığını koruyor, ancak Rusya'nın bu tür saldırıları ve gelen Rus takviye kuvvetleri tarafından desteklenen kara saldırılarını sürdürmesi veya artırması durumunda Ukrayna askerlerinin ne kadar süre dayanabileceği belirsiz."



Analizde önümüzdeki 72 saate de dikkat çekildi:"Rus taarruzlarının bir sonraki büyük aşaması muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde başlayacak ve sonraki 48-72 saat içinde devam edecek.Ukrayna direnişi kayda değer ölçüde etkili olmaya devam ediyor ve özellikle Kiev eksenindeki Rus operasyonları, kötü bir şekilde koordine edildi ve yürütüldü, bu da bu eksende ve Harkov'da önemli Rus başarısızlıklarına yol açtı. Bununla birlikte, Rus kuvvetleri Ukrayna'nın konvansiyonel ordusundan çok daha büyük ve daha yetenekli.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'i ve Ukrayna'nın diğer önemli şehirlerini kuşatmak ve kontrollerine almak için Rus güçlerinin son 24 saattir tekrar gruplandığını ve zırhlı araçlar ile ağır silahları bir araya topladığını duyurdu.

Neler olabilir?

Institute for the Study of War'ın önümüzdeki günlere dair öngörüleri ise şöyle:"- Rus kuvvetleri önümüzdeki günlerde Mariupol'a yeni bir saldırı girişiminde bulunabilir.

- Rus kuvvetleri, 28 Şubat'ta özellikle batı Ukrayna'da giderek artan bir şekilde Ukrayna hava limanlarını ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Rusya muhtemelen Ukrayna hava kuvvetlerini yere indirmeye ve Batılı devletlerin Ukrayna ordusuna ikmal kabiliyetini engellemeye çalışıyor.- Rus ve Belarus kuvvetleri, Belarus'tan batı Ukrayna'ya ek bir ilerleme hattı için hazırlanıyor olabilir."