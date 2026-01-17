Hava taksileri uçuşa başlıyor!

Tamamen elektrikli hava taksilerinin, yıl sonuna kadar Dubai’de ticari seferlere başlaması planlanıyor.

Dubai Yollar ve Ulaşım Otoritesi’nin (RTA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mattar Al Tayer, yaptığı açıklamada, hava taksilerinin (uçan taksi) Dubai’de yıl sonuna kadar ticari operasyonlara başlamasının planlandığını doğruladı.

Joby Aviation şirketi, Haziran 2025’te Dubai’de tamamen elektrikli hava taksilerinin ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Bu gelişme, emirliğin hava taksilerini mevcut ulaşım ağlarına entegre etme çabalarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Dikey iniş-kalkış (eVTOL) yapabilen Joby hava taksisi, 160 kilometreye kadar menzil ve saatte 320 kilometreye varan hız kapasitesine sahip. Araç, merkezi Kaliforniya’da bulunan Joby Aviation tarafından geliştirildi.

Şirket, hava taksisini çevre dostu olacak şekilde tasarladı; araç, işletme sırasında hiçbir emisyon salmıyor ve yoğun kentsel alanlarda ticari kullanıma uygun olacak kadar sessiz çalışıyor. Joby Aviation, 2024’ün başlarında Dubai RTA ile bir anlaşma imzalayarak, şehirde hava taksisi hizmetlerini altı yıl süreyle münhasıran işletme hakkını elde etti.

Hava taksileri Çin'de EHang’in EH216-S modeli bazı şehirlerde resm. onaylı yolcu uçuşları yaptı.

Turistik ve kısa mesafeli ticari kullanım fiilen başladı.

ABD'de Joby Aviation, Archer, Wisk gibi şirketler aktif.

Test uçuşları ve sertifikasyon süreci devam ediyor.

Los Angeles, New York, Miami gibi şehirlerde planlar hazır ancak tam ticari kullanım henüz başlamadı.