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Rusya'nın dış ticaret fazlası 200 milyar dolara yaklaştı

Geçen yılın 8 ayında Rusya'nın ihracatı, 410,2 milyar dolara, ithalatı da 218,8 milyar dolara çıktı- Söz konusu dönemde Rusya'nın en büyük 5'inci ticaret ortağı Türkiye oldu

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:59
Rusya'nın dış ticaret fazlası 200 milyar dolara yaklaştı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın dış ticaret fazlası, Ocak-Ağustos 2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 191,4 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, geçen yılın 8 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 yükselerek 410,2 milyar dolara, ithalatı da yüzde 6,4’lük artışla 218,8 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Rusya'nın toplam ticaret hacmi 2017’ye göre yüzde 19,3 artarak 629 milyar dolara yükselirken, dış ticaret fazlası yüzde 65’lik artışla 191,4 milyar dolar oldu.

Geçen yılın 8 ayında Rusya’nın en büyük ticaret ortağı, ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,3 artarak 98,7 milyar dolara çıkan Çin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, yüzde 17,9 artarak 23,2 milyar dolara yükselen ticaret hacmiyle Rusya'nın en büyük 5'inci ticaret ortağı oldu.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak 130,6 milyar dolara yükseldiği belirtilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:59
  1. Çin
  2. İhracat
  3. ithalat
  4. Rusya
  5. Ticaret
  6. ticaret fazlası
  7. türkiye

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