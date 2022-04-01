Rusya'nın ayçiçek yağı kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'de ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu. Ayçiçek yağı fiyatları kısa sürede 3'e, 4'e katlandı. Vatandaşlar marketlere hücum etti, izdihamlar yaşandı. Karadeniz'den gemilerin gelmesi ile yağ krizi kısmi olarak çözüldü. Yeni bir adım atıldı. Rusya'dan flaş ayçiçeği yağı kararı geldi. Rusya 15 Nisan'dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına kota getirdi. Türkiye, 2020-2021 sezonunda ayçiçeği ithalatının yüzde 50,6'sını Rusya'dan ithal etti.



Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patruşev, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bakanlığın hükümete ayçiçek yağı ihracatına kota getirilmesini teklif ettiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan bugün yapılan yazılı açıklamada 15 Nisan'dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına kota getirileceği belirtildi. Kota miktarı ise 1,5 milyon ton olarak açıklandı.

Yasak kararı alındı

1 Nisan’dan itibaren kanola ve ayçiçeği çekirdeği ihracatının da yasaklandığı ifade edildi.

Peki bu karar Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Türkiye, 2020-2021 sezonunda ayçiçeği ithalatının yüzde 50,6'sını Rusya'dan, yüzde 14,6'sı ise Ukrayna'dan gerçekleştirmişti.

Savaş nedeniyle bu iki ülkeden ayçiçeği ithalatında sorun olması, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de fiyat artışı ve arz sorunlarına neden olmuştu. Kota uygulamasının detayları Türkiye açısından büyük önem taşıyor.

Kararın Türkiye'yi nasıl etkileyeceği önümüzdeki süreçte netleşecek ancak bazı spekülatör ile marketlerin bu kararı fırsat bilip fiyatları yukarı çekebileceği düşünülüyor.