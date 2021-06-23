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Dünya Rusya'nın askeri hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Böyle duyurdular
Dünya

Rusya'nın askeri hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Böyle duyurdular

Rus Donanması tarafından Hawaii yakınlarında gerçekleştirilen askeri tatbikat ABD'de büyük paniğe yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 17:02:00 -
Rusya'nın askeri hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Böyle duyurdular

The Drive yazarı Thomas Newdick, kaleme aldığı yazıda "Moskova'nın bu bölgedeki ciddi varlığı galiba ABD hükümetini tedirgin etti, öyle ki Pentagon tatbikatın yapıldığı bölgeye uçak gemisi göndermek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, deniz tatbikatının Kuril Adalarının 4 bin 600 kilometre güneydoğusunda yapıldığı açıklamasına dikkat çeken Newdick, "Konum genel olarak Amerikan medyasının Rus savaş gemilerinin Hawaii’ye 300-500 mil mesafede düşman hedeflerine saldırı simülasyonu düzenlediği haberine uyuyor" yorumunda bulundu.

Rus Donanmasının, Pasifik Okyanusu'ndaki manevralarının Arleigh Burke tipi 3 destroyer ile Sentinel devriye botunun takip ettiğini belirten gazeteci, bu tatbikata yanıt olarak ABD Hava Kuvvetlerinin bölgede bulunan F-22A Raptor jetlerini havalandırdığını kaydetti.

Newdick, Rus donanmasının etkinliğinin ABD’nin yeni anti gemi savunma sistemlerini test etmesiyle ilgili olduğunu iddia etti.

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