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Gündem Rusya'nın 118'inci Rus kozmonotu önce o anları resim çekti ardından 'Cumhuriyet' paylaşımı yaptı
Gündem

Rusya'nın 118'inci Rus kozmonotu önce o anları resim çekti ardından 'Cumhuriyet' paylaşımı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-10-29 21:55:00 - 2023-10-29 22:00:44
Rusya'nın 118'inci Rus kozmonotu önce o anları resim çekti ardından 'Cumhuriyet' paylaşımı yaptı

Rusya Büyükelçiliği'de o anları resmi sosyal medya hesabından OLEG ARTEMYEV paylaştı. Rusya'nın 118'inci kozmonotu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.

Daha önce uzaydan Türkiye’nin fotoğrafları çekerek Türkiye'ye olan hayranlığını dile getiren Rus kozmonot Oleg Artemyev, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak kutladı. Hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayan Artemyev, “29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi.

Sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Artemyev’in bu hareketi takipçilerinin büyük beğenisi topladı.

Türkiye'de bulunan Rusya Büyükelçiliği'de o anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

OLEG ARTEMYEV

Rusya'nın 118'inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537'nci kişi olan Artemyev, bugüne kadar toplamda 955 gün uzayda kaldı. Rusya’nın en deneyimli kozmonotlarından biri olan Artemyev, bugüne kadar 53 saatlik uzay yürüyüşü görevi gerçekleştirdi.
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TÜRKİYE HAYRANI

Artemyev daha önce Türkiye için şu ifadeleri kullanmıştı;

“Türkiye uzaydan çok güzel görünüyor. dünyada en güzel yerlerden bir tanesidir, özellikle de uzaydan bakıldığı zaman. Bizim istasyonumuz hem gece hem gündüz Türkiye’nin üzerinden geçiyor. Bu güzelliği gördüğüm zaman da her zaman elim fotoğraf makinesine gidip, fotoğraf çekesim geliyor”

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