Rusya’dan Zelenskiy’e yanıt: "Değişen hiçbir şey yok"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görevine başlamasının yıl dönümünde yaptığı açıklamalara Rusya tarafından yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "O zamandan beri radikal bir değişiklik olmadı ve değişen bir şey yok" denildi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden, Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine başlamasının yıl dönümüne yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, iki ülke arasındaki siyasi ve sosyal ilişkiler değerlendirilirken, çatışma bölgesi Donbas ve Kırım’da olumlu yönde bir gelişmenin olmadığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 20 Mayıs 2019’da başkanlık yemini ederek göreve başlamıştı. Bugün başkanlık görevinin yıl dönümünde gerçekleştirdiği basın toplantısında Kırım ve Donbas bölgesinin Ukrayna’ya geri verileceği güne kadar Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların süreceğini açıklamıştı.

"O zamandan beri değişen bir şey yok"

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zelenskiy başkanlık yemini ettiği gün, Donbas’taki ateşkesi sağlamanın birinci vazifesi olduğunu ifade etmişti. Zor kararlar almaktan korkmadığını, başkanlık görevini kaybetme pahasına da olsa barışı sağlayacağını ifade etmişti. O zamandan beri radikal bir değişiklik olmadı ve değişen bir şey yok" ifadelerini kullanıldı. Açıklamada, "Bugün Kiev’deki basın toplantısında Plan B, Minsk Anlaşması gibi konulara yönelik açıklamalar yapılıyor. Paris’teki Normandiya formatında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararların uygulanması adına Zelenskiy yönetimi hiç acele etmiyor. Ukrayna’da Rus kültürüne ve diline yapılan baskı azalmıyor. Rus uzantılı sitelere girişin yasağı da uzatılmış durumda" denildi.