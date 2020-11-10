  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’dan yeni açıklama! Ortak gözlem merkezinin yeri belli oldu
Dünya

Rusya’dan yeni açıklama! Ortak gözlem merkezinin yeri belli oldu

Ermenistan’ın yenilgisi sonrası açıklama yapan Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bölgede Türk askerlerinin de bulunacağı bir gözlem merkezi oluşturulmasının değerlendirildiğini söyledi. Söz konusu merkezin Karabağ’da değil, Azerbaycan topraklarında yer alacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:40:00 -
Rusya’dan yeni açıklama! Ortak gözlem merkezinin yeri belli oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Karabağ’da çatışmaların bitirilmesine dair Rusya ile yapılan anlaşmadan bahsederken, bölgede hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını söylemişti.

Aliyev'in açıklaması Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.

Peskov soru karşısında, “Gerçekten de ateşkese uyulup uyulmadığının denetimi için Azerbaycan topraklarında bir gözlem merkezi oluşturulmasına değinildi. Burasının (Karabağ’da değil) Azerbaycan’da oluşturulması söz konusu. Bu ortak gözlem merkezinin oluşturulmasına ilişkin ayrıntılar ise ayrı bir anlaşmanın konusu” dedi.

“Hayır, Karabağ’dan bahsetmiyorum”

Kremlin Sözcüsü, ‘Azerbaycan topraklarından kastının, Karabağ’da Azerbaycan’ın denetiminde olan bölgeler mi olduğu’ sorusu üstüneyse, “Hayır, Karabağ’dan bahsetmiyorum” açıklaması yaptı.

Anlaşma neleri içeriyor?

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Karabağ’da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin anlaşmasında, Karabağ’a Rus barış güçlerinin konuşlandırılacağına dair maddeler yer alıyor.

Söz konusu anlaşmanın beşinci maddesindeyse Karabağ’daki çatışmaların taraflarının anlaşmalara uyup uymadığının denetimi için bir barış gücü merkezinin oluşturulacağı belirtiliyor. Ancak bu merkezin nerede yer alacağı ya da burada kimlerin görev yapacağına ilişkinse bir ifade yer almıyor.

Azerbaycan lideri Aliyev de bu maddeye atıf yaparak bölgede hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını söylemişti.

Fakat Kremlin’in açıklamalarına göre söz konusu merkezin Karabağ’ın dışında, Azerbaycan topraklarında yer alacağı, burada yer alacak ülkelerin görevlerine ilişkin ayrıntıların ise sonradan ayrıca belirleneceği anlaşılıyor.

Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler
Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler

Gündem

Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu
Dünya

Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bildirisi hakkında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bildiriyi ..
‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
ABD Senatosu da kazan kaldırdı
Dünya

ABD Senatosu da kazan kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçil..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay