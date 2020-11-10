Rusya’dan yeni açıklama! Ortak gözlem merkezinin yeri belli oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Karabağ’da çatışmaların bitirilmesine dair Rusya ile yapılan anlaşmadan bahsederken, bölgede hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını söylemişti.

Aliyev'in açıklaması Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.

Peskov soru karşısında, “Gerçekten de ateşkese uyulup uyulmadığının denetimi için Azerbaycan topraklarında bir gözlem merkezi oluşturulmasına değinildi. Burasının (Karabağ’da değil) Azerbaycan’da oluşturulması söz konusu. Bu ortak gözlem merkezinin oluşturulmasına ilişkin ayrıntılar ise ayrı bir anlaşmanın konusu” dedi.

“Hayır, Karabağ’dan bahsetmiyorum”

Kremlin Sözcüsü, ‘Azerbaycan topraklarından kastının, Karabağ’da Azerbaycan’ın denetiminde olan bölgeler mi olduğu’ sorusu üstüneyse, “Hayır, Karabağ’dan bahsetmiyorum” açıklaması yaptı.

Anlaşma neleri içeriyor?

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Karabağ’da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin anlaşmasında, Karabağ’a Rus barış güçlerinin konuşlandırılacağına dair maddeler yer alıyor.

Söz konusu anlaşmanın beşinci maddesindeyse Karabağ’daki çatışmaların taraflarının anlaşmalara uyup uymadığının denetimi için bir barış gücü merkezinin oluşturulacağı belirtiliyor. Ancak bu merkezin nerede yer alacağı ya da burada kimlerin görev yapacağına ilişkinse bir ifade yer almıyor.

Azerbaycan lideri Aliyev de bu maddeye atıf yaparak bölgede hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını söylemişti.

Fakat Kremlin’in açıklamalarına göre söz konusu merkezin Karabağ’ın dışında, Azerbaycan topraklarında yer alacağı, burada yer alacak ülkelerin görevlerine ilişkin ayrıntıların ise sonradan ayrıca belirleneceği anlaşılıyor.