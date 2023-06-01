  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Rusya'dan WhatsApp'a para cezası
Teknoloji

Rusya'dan WhatsApp'a para cezası

Yeniakit Publisher
2023-06-01 13:14:00 -
Rusya'dan WhatsApp'a para cezası

Rusya'da WhatsApp'a yasaklı içeriği silmediği için para cezası verildi.

Rusya'da bir mahkeme, yasaklı içerik bulunan bir konuşma odasını silmediği gerekçesiyle WhatsApp'a 3 milyon ruble (yaklaşık 37 bin dolar) para cezası verdi.

Başkent Moskova'daki bir mahkemede görülen davada, WhatsApp üzerinden bir antidepresanın yasa dışı şekilde satıldığının tespit edildiği belirtildi.

Rusya'daki ilgili makamların talebine rağmen WhatsApp'ın söz konusu grubu silmemesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, WhatsApp'a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Böylelikle WhatsApp'a Rusya'da ilk defa yasaklı içeriği silmediği gerekçesiyle para cezası verilirken, şirkete daha önce de farklı gerekçelerden ötürü para cezaları kesilmişti.

WhatsApp beklenen özelliği sonunda iOS cihazlara getirdi!
WhatsApp beklenen özelliği sonunda iOS cihazlara getirdi!

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

WhatsApp beklenen özelliği sonunda iOS cihazlara getirdi!

Bu mesajı sakın karşı tarafa atmayın! Karşıdakinin WhatsApp’ını kilitliyor
Bu mesajı sakın karşı tarafa atmayın! Karşıdakinin WhatsApp’ını kilitliyor

Teknoloji

Bu mesajı sakın karşı tarafa atmayın! Karşıdakinin WhatsApp’ını kilitliyor

Rusya'dan Kiev'e yeni hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Rusya'dan Kiev'e yeni hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Rusya'dan Kiev'e yeni hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Rusya'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Hükümete yakın kuruluş duyurdu
Rusya'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Hükümete yakın kuruluş duyurdu

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Hükümete yakın kuruluş duyurdu

Rusya'dan flaş karar, cevap! Rusya: Almanya'nın başkonsolosluk kararı tepkisiz kalmayacak! Çok sert tepki
Rusya'dan flaş karar, cevap! Rusya: Almanya'nın başkonsolosluk kararı tepkisiz kalmayacak! Çok sert tepki

Dünya

Rusya'dan flaş karar, cevap! Rusya: Almanya'nın başkonsolosluk kararı tepkisiz kalmayacak! Çok sert tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23