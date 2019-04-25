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Rusya'dan Venezuela'ya uyarı: Hazırlık yapıyorlar!

Venezuela muhalefetinin 1 Mayıs'ta ülke tarihinin en büyük gösterisini yapma planları hakkında konuşan Zaharova, Venezuelalı siyasetçileri provokasyona gelmeme çağrısı yaptı.

25 Nisan 2019 Perşembe 20:13
Rusya'dan Venezuela'ya uyarı: Hazırlık yapıyorlar!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında muhalif lider Juan Guiado'nun '1 Mayıs'ta ülke tarihinin en büyük gösterisini yapacağız' açıklamasını değerlendirdi. 

Zaharova, "Radikal muhalefet, farklı kamplardan göstericiler arasında çatışmalar yaşanmasını provoke etmek için yeni kitlesel eylem hazırlığı yapıyor. Venezuelalı sağduyulu siyasetçileri yalnızca barışçıl siyasi mücadele yöntemlerine bağlı kalmaya, provokasyona gelmemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD istikrarsızlık için her türlü seçeneğe olumlu bakıyor"

Zaharova, mevcut iktidarın görevden ayrılması için ABD'nin her türlü istikrarsızlık seçeneğine olumlu baktığının da altını çizdi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkedeki muhalifleri 1 Mayıs'ta sokağa çıkmaya çağırmıştı. Muhalif lider, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevi bırakması için düzenleyecekleri gösterilerin ülke tarihindeki en büyük eylemler olacağını söylemişti.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 20:13
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  • ZikrZikr18 dk önce
    Na samana dak ABD millatlarin kadarini kandi istayi kimikuracak. ABD dur deyan olacakmi. ABD yi her türlü dastakla gudratli edan millatlar konudharmi!
  • İsmailİsmail31 dk önce
    Biz de hazirlikliyiz bazıları Türkiye yi Venezüellaya dönüştürmek istiyorsa peşin söyleyeyim elimiz armut toplamiyor.

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