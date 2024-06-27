Rusya'dan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı!

Rusya, vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri için seyahat uyarısında bulundu.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov, "Rus vatandaşlarının Lübnan seyahatlerini mümkünse ertelemeleri" tavsiyesinde bulundu.

Lübnan'da yaşayan Ruslarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Rudakov, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz ve tüm vatandaşlarımıza şu tavsiyede bulunuyoruz; eğer endişeliyseler veya herhangi bir şeyden korkuyorlarsa, Beyrut Havalimanı üzerinden Lübnan'dan ayrılmak mümkünken mevcut doğal fırsatları değerlendirmenin vaktidir." diye belirtti.

Daha önce de Makedonya, Kanada, Kuveyt, Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına "Lübnan'dan ayrılmaları" çağrısı yapmıştı. (İLKHA)

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