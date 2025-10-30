  • İSTANBUL
Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun saldırı! İHA ve füzelerle ardı ardına vuruldu
Gündem

Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun saldırı! İHA ve füzelerle ardı ardına vuruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun saldırı! İHA ve füzelerle ardı ardına vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkeye 650’den fazla İHA ve 50’den fazla füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaların şiddetlendiği ifade edilirken, saldırıların etkisine ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların saldırılarda 650’den fazla İHA kullandığını ve balistik ile hipersonik dahil 50’den fazla farklı tip füze fırlattığını belirtti. Hava saldırıları sonucu Zaporijya kentinde bazı apartmanlar ve bir yurt dahil sivil altyapıların hasar gördüğünü, 5’i çocuk 2 kişi hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

 

Kesinti yaşanan bölgelerde elektrik ve su temininin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya’nın sivillere yönelik saldırılarını ‘hayata karşı bir terör savaşı’ olarak nitelendirdi. Zelenskiy, “Rusya'nın petrol ve gaz endüstrisi, finans sistemi ile bu savaşı finanse edenlere yönelik ikincil yaptırımlar yoluyla baskıyı artırmak için yeni adımlar atılması gerekiyor. Barış için çalışan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

