Rusya'dan Ukrayna'ya şok suçlama

Şoygu, başkent Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna'nın üç gün boyunca askeri birlik ve teçhizatları yoğunlaştırarak farklı cephelere yönelik uzun zamandır söz verdiği saldırıları başlattığını belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 23. ve 31. Mekanize Tugayının 4 Haziran'da beş yöne taarruza geçtiğini hatırlatan Şoygu, burada 300 Ukrayna askeri, 16 tank, 26 zırhlı araç ve 14 otomobilin imha edildiğini anlattı.

"Daha fazla kayba uğradılar"

Ukrayna ordusunun 5 Haziran'da ise 5 tugaydan oluşan birliklerle 7 koldan saldırı düzenlediğini aktaran Şoygu, "Taarruz durduruldu ve daha da fazla kayba uğradılar. 1600'den fazla asker, 8'i Leopard tank, 3'ü AMX-10 model tekerlekli tank olmak üzere 28 tank, 79'u yabancı yapım olmak üzere 136 askeri teknik araç yok edildi. Saldırı girişimleri engellendi, düşman durduruldu" diye konuştu.

Şoygu, "3 gün içindeki bütün yönlerdeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 3 bin 715 asker kaybettiğini" dile getirerek, askeri teknik olarak 52 tank, 207 askeri zırhlı araç, 134 otomobil, 5 uçak, 2 helikopter, 48 obüs ve 53 insansız hava aracını vurduklarını kaydetti.

"71 asker öldü"

Rus ordusunun bu çatışmalardaki kayıplarına da değinen Şoygu, "Maalesef kayıplarımız da oldu. Müşterek Kuvvetler Birliklerinden düşmana taarruz esnasında 71 asker öldü, 210'u da yaralandı. 15 tank, 9 piyade savaş aracı, 2 otomobil ve 9 obüs kaybettik" bilgisini verdi.

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"Kiev terör suçu işledi"

Kahovka HES'e yönelik saldırı nedeniyle Ukrayna'yı suçlayan Şoygu, "Bu gece, Kiev rejimi yeni bir terör suçu daha işledi ve Kahovka HES'e ait yapılar havaya uçuruldu. Bu da geniş bölgelerin su altında kalmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

Şoygu, Ukrayna'nın Herson bölgesinden askeri birliklerini ve ekipmanlarını saldırı yaptığı bölgelere çekmek istediğini belirterek, "Bu nedenle Herson tarafındaki konumu da zayıflayacak. Bu nedenle, Dinyeper'ın sağ yakasındaki savunma pozisyonlarını güçlendiriyor" dedi.

Ukrayna'nın, Rusya tarafından yapılacak saldırıları önlemek için sabotaj yaptığını anlatan Şoygu, "Ayrıca elde edilen verilere göre, (Ukrayna'nın kontrolündeki) Dnipropetrovsk HES'inden su salınımı önemli ölçüde arttı ve bu da bölgelerdeki su baskınlarını daha da artırdı. Bu gerçek, Kiev rejimi tarafından önceden planlanan büyük çaplı bir sabotajın kanıtıdır" diye konuştu.