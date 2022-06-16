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Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya roketli saldırı!
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya roketli saldırı!

Rusya'dan Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlenen roketli saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 10:53:00 -
Rusya'dan Ukrayna'ya roketli saldırı!

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği roketli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

IHA'dan alınan habere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan Rusya, Sumi kentine roketli saldırı düzenledi. Sumi Valisi Dmitriy Zhyvytskyi tarafından yapılan açıklamada, roketli saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Vali Zhyvytskyi ayrıca, yerel saatle 05.00'te Rusya-Ukrayna sınırı yakınında bulunan Dobropillya bölgesine de roketli saldırı düzenlendiğini ve sınır ötesinden 26 havan mermisinin ateşlendiğini söyledi.

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