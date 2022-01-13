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Gündem Rusya'dan Ukrayna sınırında 10 binden fazla askerle tatbikat!
Gündem

Rusya'dan Ukrayna sınırında 10 binden fazla askerle tatbikat!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınlarında 10 binden fazla askerin katılımıyla askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 11:19:00 - 2022-01-13 11:19:12

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki çok sayıdaki eğitim sahasındaki tatbikata, motorlu tüfek taburlarının yanı sıra Karadeniz ve Hazar filolarından askeri birimlerin de katıldığı belirtildi.

Ukrayna sınırında dev tatbikat

Açıklamada, "10 binden fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Stavropol, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya ile NATO arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle dün, Brüksel’de bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Aleksandr Gruşko, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan "kesin" yanıt vermesini beklediklerini söylemişti.

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