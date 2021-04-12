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Dünya Rusya'dan Türklere skandal engelleme! Rus ayısı kudurdu
Dünya

Rusya'dan Türklere skandal engelleme! Rus ayısı kudurdu

​Rusya’dan Gürcistan’a geçmek için bekleyen Türkiyeli tır şoförleri, Vladikavkaz Sınır Kapısı'nda yaklaşık 200 kilometre kuyruk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 23:09:00 -
Rusya'dan Türklere skandal engelleme! Rus ayısı kudurdu

Kazakistan’dan Türkiye’ye dönen şoförler zor günlerden geçiyor. Rusya üzerinden Gürcistan’a geçmek için Vladikavkaz Sınır Kapısına gelen Türk şoförler, Rus yetkililer tarafından bekletiliyor.

Bölgede taşımacılık yapan Türk şoförler ile Rus, Gürcü ve Ermeni şoförlerin kullandığı iki farklı yol var. Vladikavkaz Sınır Kapısına yaklaşırken bu iki yol birleşiyor. Yolun birleşmesinden sonra ise kontrol tamamen Rus polislerinin eline geçiyor. Bölgeden Gürcistan’a geçerken, Türk şoförlerin geldiği istikametten günde 30-50 aracın geçmesine izin veren Rus polisi; Rus, Ermeni ve Gürcü şoförlerin kullandığı yoldan gelen araçlardan ise günde 350-400 civarında geçiş izni veriyor.

Durumu anlatan bir şoför, Çeçenistanlı bazı hayırseverlerin getirdiği bir koli suyla ya da bir ekmekle idare ettiklerini söyledi.

Sınır kapısında uygulanan bu çifte standart yüzünden bölgedeki Türk şoförler uzun araç kuyrukları oluşturuyor. 7 gündür bölgede olduğunu ve kapıya 140 kilometre kala araç kuyruğuna girdiğini belirten şoför, 7 gün içerisinde ancak 8 kilometre yol gidebildiğini söyledi. 

Kuyruğun 200 kilometre uzunluğunda olduğuna ve 25 gündür geçiş için bekleyen şoförlerin olduğuna dikkat çeken şoför şöyle konuştu:

“Bu kuyruk bu 200 kilometreye uzandı. 25 gündür burada kalan arkadaşlarımız var. Ama keşke gösterebilseydim. Bir dronem olsa da çekip gösterebilseydim bu insanların çektikleri cefayı. Ekmek yok, su yok, lavabo yok, tuvalet yok. Çeçenistanlı bazı hayır severlerin getirdiği bir koli suyla ya da bir ekmekle idare eden, bu sektördeki bu kadar insanı görmemezlikten gelen, maalesef ama içim acıyarak söylüyorum, görmemezlikten gelen bir ülkemiz var. Ülkemiz, milletimiz, devletimiz bizim kırmızı çizgimizdir. Bunun kılına zarar geldiği zaman biz canımızı veririz. Verdik de. Ancak aylardır bu böyle. Ülkemizin burada bizi sahipsiz bırakması bize sahip çıkmaması, sorunumuza parmak basmaması bizim içimizi acıtıyor."

Kaynak: İLKHA

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Yorumlar

Osmanlı

Allah CC elbet tuzakların en hayırlısını kurandır.
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Başlık

Kardeşim, adam gibi başlık atın. İnsanları zor durumda bırakıyorsunuz
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