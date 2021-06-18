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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması açıklaması
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasının ne zaman sona ereceğine dair gelen bir soruya yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 16:10:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlmasına ilişkin gelen bir soruya yanıt verdi.

Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Kremlin'in Azerbaycan'da Türk askeri üsleri kurulabileceğine dair haberleri takip edip etmediği ve Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması soruldu.

Moskova'nın hem Bakü hem Ankara hem de Erivan ile yakın temas halinde olduğunu belirten Peskov, "Atılacak her adım, Kafkasya'daki duruma daha fazla istikrar kazandırmaya, altyapıyı, ulaşım ağını geliştirmeye, genel olarak durumu düzeltmeye katkı sunmalı ve gerilimin tırmanmasının gerekçesi olabilecek unsurları içermemelidir" ifadelerini kullandı.

'Rusya-Türkiye havayolu ulaşımıyla ilgili konuları hükümete sormalısınız'

Gazetecilerin ilgisini çeken bir diğer konu, Rusya ile Türkiye arasında havayolu ulaşımının temmuz başında yeniden başlayabileceğiyle ilgili haberler oldu.

Peskov, "Bu sorunun muhatabı Kremlin değil. Hükümetin Koronavirüsle Mücadele Merkezi'ne sormalısınız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'da Türk askeri üsleri kurulabileceğine dair haberler hakkında "Söylentileri yorumlamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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