Rusya'dan 'Türkiye'ye vize' açıklaması

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk iş insanlarına ve TIR şoförlerine yönelik vize uygulamasını kaldıran kararın detaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk basınında yer alan, Türk vatandaşlarının gereğine uygun şekilde vize düzenlenmeden Rusya topraklarına girme girişimleri hakkındaki haberlerle bağlantılı olarak, 6 Şubat 2019 tarihinde imzalanan Türkiye’ye yönelik vize alanındaki bazı özel ekonomik önlemlerin iptaline ilişkin Rusya Devlet Başkanı Kararnamesi’nin, mütekabiliyet prensibi temelinde Türk tarafınca Rusya Federasyonu vatandaşları için muadil önlemler alındıktan sonra yürürlüğe gireceğini anımsatmak isteriz. Şu anda Rus tarafı, Türk partnerlerden bu konudaki resmi bildirimin gelmesini beklemektedir."

Ne olmuştu?

Önceki gün Türk Hava Yolları uçağıyla Tataristan’ın başkenti Kazan’a gelen ve artık vize istenmediğini düşünen bir yolcu geri çevrilmiş.

Vizesiz yolcu sınırdışı edilirken havayolu şirketi de 100 bin ruble (yaklaşık 8 bin TL) para cezasına çarptırılmıştı.

Vize muafiyeti sadece hususi ve diplomatik pasaport sahipleriyle Rusya’ya yük taşımacılığı yapan TIR şoförlerini kapsıyor. Ayrıca bu kategorideki Türk vatandaşlarının Rusya’ya vizesiz ziyaret gerçekleştirebilmesi için Türkiye’nin de aynı kategorideki Rus vatandaşlarına benzer kolaylığı sağlama şartı bulunuyor.