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Aktüel Rusya'dan Türkiye'ye uçuş engellemesi sorusu! Kötü haber geldi... Beklenmedik gelişme, kritik olay
Aktüel

Rusya'dan Türkiye'ye uçuş engellemesi sorusu! Kötü haber geldi... Beklenmedik gelişme, kritik olay

Yeniakit Publisher
2024-04-21 21:14:00 - 2024-04-21 21:19:55
Rusya'dan Türkiye'ye uçuş engellemesi sorusu! Kötü haber geldi... Beklenmedik gelişme, kritik olay

Türkiye'de tatil turları ve uçuş planları için sürekli olarak tercih eden Rusya'dan Türkiye'ye ilginç bir soru soruldu! Rusya Dışişleri'nden Ankara'ya 'THY engellemesi' sorusu... Rusya, resmi kanallardan Türkiye'ye başvurarak açıklama istedi. Bu durumun ilişkilere olumsuz yansıyacağı ifade ediliyor.

Türk Hava Yolları'nın son aylarda Arjantin ve Meksika'ya olan uçuşlarında Rusya vatandalarına zorluk çıkardığı haberleri ve şikayetlerinin yoğunlaşması tepkileri arttırdı. Bunun üzerine Rusya, resmi kanallardan Türkiye'ye başvurarak açıklama istedi.

RIA Novosti'nin haberine göre, Türkiye'deki Rus diplomatlar, Rusların Latin Amerika'ya uçuşlarına izin verilmemesi olaylarıyla ilgili olarak ülkenin Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları ile temasa geçti.Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, “Konu, resmi kanallardan Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Moskova yönetimi ile Türk Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine sunuldu. Uygun bir yanıt bekliyoruz" dedi.

Mart-Nisan aylarında Ruslar İstanbul'dan Arjantin ve Meksika gibi bazı Latin Amerika ülkelerine uçmakta zorluk çektiklerini beyan etmeye başladı.

Telegram haber kanalı SHOT'un bir kaynağına göre son aylarda yaklaşık bin Rus'un İstanbul'dan Latin Amerika'ya uçuşna izin verilmedi.

Rusya büyükelçiliği RBC'ye , Rusların Brezilya ve diğer ülkelere uçmasına izin verilmeyen olayların da yaşandığını bildirdi .

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