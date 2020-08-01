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Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye uçak seferleri yeniden başladı

Rusya'dan Türkiye'ye, yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verilen tarifeli uçak seferlerine yeniden başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 00:40:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye uçak seferleri yeniden başladı

Rusya'dan Türkiye'ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tarifeli uçak seferlerine yeniden başlandı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo Havalimanına gelen yolcular, bugün 02:15'te yola çıkacak Türk Hava Yolları (THY) uçağında yer almak için işlemlerini yaptırdı.

Çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturduğu yolculardan bazıları, İstanbul üzerinden Antalya’ya giderek tatil yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

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