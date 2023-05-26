Rusya'dan Türkiye'ye tur satışlarında payı yükseldi! Ruslar e-vize uygulamasını duyurdu: Türkiye'yi ilgilendiren karar!
Rusya, pandemi döneminde askıya aldığı e- vize uygulamasını dost ülkeler için müjdeyi duyurdu! Yeniden başlatıyoruz diyerek dünyaya duyurdular. Öte yandan Rusya'da yurtdışı tur satışlarında 22 Mayıs itibariyle Türkiye'nin payı yüzde 70'e yükseldi. Binlerce vatandaşa kapılarını açacak. O uygulamayı yapma kararı aldı. Müthiş haber!
Rusya, başta Türkiye olmak üzere, dost ülkelere e-vize uygulamasının 1 Temmuz’dan itibaren yeniden başlatılacağını duyurdu.
Rusya’da faaliyet gösteren GaztemRu’nun kurucusu ve yazarı Siyamend Kaçmaz’ın aktardığına göre, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov, elektronik vize uygulamasının 1 Temmuz'dan itibaren Rusya'da uygulanmasının planlandığını ve bu yeniliğin yabancı turistlerin ülkeye girişini kolaylaştıracağını söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaçmaz ayrıca Rusya’da Türkiye’ye turistik vize muafiyeti için çalışmaların devam ettiğini aktardı.
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