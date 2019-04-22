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Rusya'dan Türkiye'ye 'S-400' övgüsü: Müthiş bir dik duruş gösterdiler

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Türkiye’ye ilk S-400 sevkiyatının yakın zamanda gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 23:56
Rusya'dan Türkiye'ye 'S-400' övgüsü: Müthiş bir dik duruş gösterdiler

Fomin Moskova Güvenlik Konferansı öncesinde RT TV kanalına yaptığı açıklamada, "Askeri teknik işbirliği alanında işbirliğimiz aktif şekilde gelişiyor. S-400 projesini biliyorsunuzdur. Yakın zamanda bu kompleksin ilk kısmının sevkiyatı planlanıyor. Diğer projelerde de aktif şekilde işbirliği yapıyoruz" dedi.

Fomin, Türk partnerlerinin aktif tavrına dikkat çekerek, "ABD'nin S-400'e ilişkin güçlü baskısına rağmen müthiş ruh sertliği ve eğilmezlik gösterdiler. Bu çok şey söylüyor" dedi.

Fomin, Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve askeri teknik işbirliği dahil olmak üzere tüm alanlarda yükselişte olduğunun altını çizerek, "Askeri alanda işbirliği yapıyoruz, belirli bir formata sahibiz. Suriye konusunda da işbirliği yapıyoruz. Türkiye, Astana sürecinin garantör ülkelerinden birisidir ve Türkiye tarafı ile işbirliği olmadan İdlib çatışmasızlık alanının kurulması başta olmak üzere Suriye'deki barış sürecinde bazı konuları çözmek imkansız" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 23:56
  1. Türkiye
  2. s-400
  3. Aleksandr Fomin
  4. DÜNYA Haberleri

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