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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif! 'Biz hazırız' diyerek duyurdular
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif! 'Biz hazırız' diyerek duyurdular

Rusya Federal Askeri ve Teknik İş birliği Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "Defalarca söylediğimiz gibi, yeni uçaklarımız da dahil olmak üzere Rus yapımı askeri ürün çeşitlerimizin tamamının tedariki ihtimalini Türkiye ile ele almaya hazırız" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 13:47:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif! 'Biz hazırız' diyerek duyurdular

Türkiye'ye Su-35 ya da Su-57 jetleri tedariki üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanıp sağlanamadığı sorusu karşısında bir FSVTS yetkilisi, "Defalarca söylediğimiz gibi, yeni uçaklarımız da dahil olmak üzere Rus yapımı askeri ürün çeşitlerimizin tamamının tedariki ihtimalini Türkiye ile ele almaya hazırız" dedi.

FSVTS yetkilisi Rus basınına açıklamalarında, Türkiye tarafının daha önce Su-35 uçakları ile ilgilendiğini de belirtti ve söz konusu uçakların tedarikine ilişkin bir başvuru yapılması halinde görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Rus yetkili bunun yanında, beşinci nesil Su-57 uçakları için de görüşmelere hazır olduklarını söyledi ancak bu uçakların üretiminde Rusya Savunma Bakanlığı’nın gereksinimlerine öncelik verileceğini sözlerine ekledi.

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