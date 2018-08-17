Rusya'dan Türkiye'ye kritik çağrı: Boğazları Amerikan savaş gemilerine kapatın

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma milletvekili Aleksey Juravlyov dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Juravlyov, Türkiye'nin Amerika savaş gemilerine Boğazlar'ı kapatması tavsiyesinde bulundu.

Kafkassam'dan Fuat Safarov'un haberine göre, ABD Donanması'na bağlı USS Carney adlı güdümlü füze destroyerinin Karadeniz'e giriş yaptığına dikkat çeken Rus milletvekili, bir Rus televizyonunda yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"ABD Karadeniz'de sürekli askeri tatbikat düzenliyor. Yanına da Ukrayna ve Gürcistan'ı da almayı planlıyor. Bu tür tatbikatlarla Rusya'yı korkutamazsınız. Bu aslında Türkiye'ye yönelik de bir tehdit sayılmakta. Çünkü ABD Karadeniz'de askeri bir müdahelede bulunmakta. Benim Ankara'ya tavsiyem: Boğazları Amerika'nın savaş gemilerine kapatınız"