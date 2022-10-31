Rusya'dan Türkiye'ye flaş davet: Kanaatimiz oluştu

Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve Moskova merkezli Devlet Yönetim Üniversitesi (GUU) sorumluluğunda yürütülen ulusal iş insanının yetiştirilmesi projesi kapsamında yaklaşık 50 kişilik iş heyeti 24-31 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Rusya’nın farklı şehir ve bölgelerinden seçilen iş heyeti Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul Ticaret Odası, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği, Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Rusya Bilim Ve Kültür Merkezi Rossotrudnichestvo Türkiye Temsilciliği, Rus Türk Ticaret Evi (ROST) gibi kuruluşların yetkilileri ile bir araya geldi. Bunun yanısıra Rus heyet DKY Holding, Rixos otelleriyle bilinen Sembol Uluslararası Yatırım A.Ş., Manas Enerji Yönetimi A.Ş., gibi bazı özel firmalar tarafından da kabul edilerek bu firmaların halihazırdaki çalışma ve projelerine ilişkin bilgi aldı.

DKY Holding’in İstanbul’un Asya yakasındaki inşaat projelerini şantiye alanında inceleyen Rus heyet, ardından Sembol Uluslararası Yatırım ile Ekopark Turizm-Fine Otel’den oluşan konsorsiyuma ait Haliç Port projesine dair tanıtıma katıldılar.

Ankara’da OSTİM Yönetimi tarafından ağırlanan Rus heyet, OSTİM’in mevcut yapılanması, sektörel bazlı alt kuruluşları ve üyelerine dönük çeşitli çalışmalarından bir hayli etkilendi.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde yerleşik Manas Enerji Yönetimi Anonim Şirketi’nin fabrikası gezen Rus heyet, Manas tarafından geliştirilen rekabetçi teknolojiye dayalı elektrik, gaz, su sayaçları ile diğer akıllı çözümlere dair bilgi aldı.

Rus heyetin ziyaretini organize eden LaBiance Turizm A.Ş. CEO’u Natalya Pavloviçeva konuya dair Sputnik’e şu yorumlarda bulundu:

“Heyetimiz Türkiye’de gerçekleştirdiği çeşitli temaslardan ve Türk iş dünyasının yapıcı yaklaşımından oldukça memnun kaldı. Rusya’ya karşı ABD ve müttefikleri tarafından uygulanan yaptırımlara katılmayan Türkiye mevcut uluslararası koşullarda Rus iş dünyası için giderek daha fazla ilgi ve güven duyulan bir ülke haline gelmektedir. Yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarından çekilmek durumunda kalan pek çok Batılı şirketin yerini Türk firmaların rahatlıkla doldurabileceği yönünde kanaatimiz mevcut. İki ülke iş dünyası önünde A’dan Z’ye çoğu sektörde muazzam bir işbirliği potansiyeli oluşmuş durumda. O nedenle önümüzdeki yakın gelecekte Türk ve Rus iş dünyası arasında bu ve benzeri ziyaretlerin organize edilmesine şirket imkanlarımız ölçüsünde daha fazla eğilim gösterme kararı aldık. Umarız ki somut hedeflere dayalı nice işbirliğinin temellerini bu dönemde hep birlikte atarız”.