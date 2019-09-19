Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif: MS-21 ve SSJ100 yolcu uçaklarını birlikte üretelim! Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) Başkanı Yuriy Slüsar, Rusya ve Türkiye’nin MS-21 ve Sukhoi Superjet yolcu uçaklarının üretimi konusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.

UAK Başkanı Slüsar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "MS-21 ve Superjet 100 uçaklarını sunmaya hazır olduğumuz bazı havayolu şirketleriyle görüştük. Bunun dışında, gelişmiş sanayiye sahip bir ülke olarak Türkiye ortak üretim projelerine ilgi duyabilir." İlk yurt dışı gösterimi İstanbul'da gerçekleşiyor Görüşmelerin, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yapıldığını söyleyen Slüsar, MS-21-300’ün ilk yurtdışı gösteriminin İstanbul’da gerçekleşmiş olduğunu söyledi. Kaynak: Sputnik

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