Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif: MS-21 ve SSJ100 yolcu uçaklarını birlikte üretelim!
Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) Başkanı Yuriy Slüsar, Rusya ve Türkiye’nin MS-21 ve Sukhoi Superjet yolcu uçaklarının üretimi konusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.19 Eylül 2019 Perşembe 23:13
UAK Başkanı Slüsar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"MS-21 ve Superjet 100 uçaklarını sunmaya hazır olduğumuz bazı havayolu şirketleriyle görüştük. Bunun dışında, gelişmiş sanayiye sahip bir ülke olarak Türkiye ortak üretim projelerine ilgi duyabilir."
İlk yurt dışı gösterimi İstanbul'da gerçekleşiyor
Görüşmelerin, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yapıldığını söyleyen Slüsar, MS-21-300’ün ilk yurtdışı gösteriminin İstanbul’da gerçekleşmiş olduğunu söyledi.
Kaynak: Sputnik
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