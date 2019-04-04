Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Rusya'nın Türkiye’nin Rus S-400 komplekslerinden vazgeçmesinden endişe duymadığını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya’nın kontratın bozulmasından endişe duyup duymadığına ilişkin soru üzerine, “Şimdilik Türkiye, imzalanan kontratın yükümlülüklerine bağlı ve bunları kesin bir şekilde yerine getiriyor. Geri kalan herşey dedikodu. Bu yüzden şimdilik bir endişemiz yok.” ifadelerini kullandı.

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