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Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Rusya'nın Türkiye’nin Rus S-400 komplekslerinden vazgeçmesinden endişe duymadığını söyledi.

04 Nisan 2019 Perşembe 06:32
Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya’nın kontratın bozulmasından endişe duyup duymadığına ilişkin soru üzerine, “Şimdilik Türkiye, imzalanan kontratın yükümlülüklerine bağlı ve bunları kesin bir şekilde yerine getiriyor. Geri kalan herşey dedikodu. Bu yüzden şimdilik bir endişemiz yok.” ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 06:41
  1. abd
  2. rusya
  3. Türkiye
  4. s-400
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  • Füzeci Füzeci 26 dk önce
    Ey kurban olduğum biz ne kadar ahmağız Abd aşağı köyden rusyayukarı köyden tanışıklı havaya sıkıyor biz telaşa kapılıyoruz gidib kapılarında yalvarıyoruz sar ordan iki patriyodsar ordan5 tane s 400 diye ekonomimiz çökecek yarın rusya dediğinisistemleri kitliyerek yaptıracak ötekide f35 vermek diye dolarla dövecek. Adam olduğumuz zaman bunları kendimiz yapar hale gelmiş olacağız. ( ya bizimkilerde biliyorda tasarlayacak mühendisi yetiştirecek etiket manyağı olmayan prof yokki) makina profosörü makina tasarlayamıyor elektronik profosörü direnc nedir bilmiyor.
  • CanCan39 dk önce
    Umarim S400 ler ile diyet borcu ödemiyoruz ve niye bu kadar Rusya ya güveniyoruz... Zamaninda dogu blok ülkelere yaptigini unutmayalim. Ayrica en son teknoloji Amerikan mi Rus mali mi oluyor. Ve bu ara bu sistem icin acaba kac Rus ajani savunma sistemimize girmis olacak. Bu is hayirli degil. Umarim sonunda Reis yine kandirildim af edin demesin. Asil beka sorunlari yasamayalim. Rusya asla bogaz hayalinden vaz gecmedi ve baska ülkelerde ilhaklar yasandi zaten. Bu Rusya aski niye?

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