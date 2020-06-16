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Dünya

Rusya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada "Rusya ve Türkiye, Libya’daki çatışmanın taraflarını görüşme masasına geri getirmek için temas halinde" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:28:00 -
Rusya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le Moskova’da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lavrov, “Geriye kalan tek şey, Libya’daki tarafları masaya oturmaları ve müzakere etmeye başlamaları gerektiğine ikna etmek. Türk meslektaşlarımızla temaslar da dahil olmak üzere, şu anda tam olarak bununla ilgileniyoruz” diye konuştu.

‘Libya’daki taraflar ön koşul olmaksızın görüşmelere başlamalı’

Lavrov, Libya'daki çatışmanın taraflarını ön şartlar olmaksızın müzakere masasına oturmaya teşvik etmek gerektiğini ifade etti:

“Çatışmanın tüm tarafları ile iletişim kurmak gerekiyor, çatışmanın tüm taraflarını bir araya gelmeye, herhangi bir ön koşul olmaksızın müzakere masasına oturmaya ve görüşmelere başlamaya teşvik etmek gerekiyor.”

Rus diplomat, Moskova’nın Suriye krizinin ilk başından beri de Libya’daki çözümü desteklemeye yönelik eylemlerde de aynı çizgiyi izlediğini öne sürdü.

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Yorumlar

Şeref Kazan

Tamamını telef etmeden masaya oturulursa Libya halkına hainlik edilmiş olur
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