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Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye ile Rus savaş uçaklarının teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmelerin yapılmasının olası olduğunu söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.

Erdoğan: Rus uçaklarını alabiliriz

ABD, S-400 alımı sebebiyle sürekli Türkiye'ye F-35'leri vermemekle tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zaman zaman ABD'nin bu tehditlerinden dolayı Rus savaş uçaklarının alınabileceğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
  1. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov

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