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Dünya Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Görüntüler ortaya çıktı
Dünya

Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan Türkiye'ye karşı skandal hamleler gelmeye devam ediyor. Moskova yönetimi, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin olası operasyonuna karşı terör örgütlerine askeri yardımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:29:00 -

Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin olası operasyonuna karşı terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelere askeri sevkiyat gerçekleştirdiği bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rus askeri güçleri terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olarak kabul edilen Rakka ve Haseke'ye askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Rakka'nın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen muhaliflerle YPG arasında çatışmaların yaşandığı Ayn İsa bölgesine yönelik de gerçekleştirilen sevkiyatın, neleri kapsadığı konusunda detay paylaşılmadı.

Kısa bir süre önce TSK tarafından desteklenen Suriyeli muhalifler YPG kontrolündeki Ayn İsa yerleşimi yakınlarındaki birkaç köye giriş yapmış, Türkiye'nin bölgede ilerlemesini is

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