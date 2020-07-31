Rusya'dan Türkiye karşıtı Libya açıklaması: Şansları az

Türkiye ve Rusya’nın daha önce Suriye’deki Astana sürecinde biriktirdikleri olumlu tecrübeyi bugün Libya’ya aktarmak için gayret gösterdiklerini açıkladı. Yerhov, nihai hedefin ise BM şemsiyesi altında ve Libya halkının dahil edildiği kalıcı barış inşası olduğu hatırlatmasında bulundu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ve Rusya’nın daha önce Suriye’deki Astana sürecinde biriktirdikleri olumlu tecrübeyi bugün Libya’ya aktarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu çabaların BM şemsiyesi altında ve Libya halkının dahil edildiği kalıcı barış inşası hedefiyle sürdürüldüğünü anlatan Büyükelçi Yerhov “Politikacıların temasları başladığında, toplar susar. Sahadaki taraflar her zaman konuşmaya ve tavizler vererek anlaşmaya hazır olmayabilir. Ancak bizlerin Libya halkının pazarlık masasına oturduğu bir anlaşma sürecini başlatması ve Libya devletinin yeniden ayağa kalmasını sağlamak için destek vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Siyasi çözüm önerisi

Daily Sabah gazetesine verdiği röportajda Büyükelçi Yerhov “22 Temmuz tarihli Türk-Rus Yüksek Düzeyli İstişareleri üzerine yapılan ortak açıklamada Libya’nın egemenlik, bütünlük ve bağımsızlığını teyit eden taraflar, Libya’da ortak çalışma grubu kurarak bir sonraki görüşmelerin Moskova’da yapılmasında mutabık kaldı. Her ne kadar Libya’daki taraflar, zaferlerinden emin oldukları noktalarda masaya oturmaktan kaçınan bir pozisyonda olsalar da, Libya’daki çatışmaların askeri yolla çözülmeyeceğinin unutulmaması gerek” dedi.

'Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Sirte’nin kontrolünü ele geçirme şansı az'

Çatışmaların sürmesinin daha fazla can kaybından öte sonuç vermeyeceğine işaret eden Yerhov “Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Sirte’ye taarruza geçme kararı alırsa, oranın kontrolünü ele geçirmede ne kadar başarılı olacaklarında şüphem var” değerlendirmesinde bulunarak tarafkar bir açıklama yaptı.

Libya’daki taraflara, çatışmaların durdurulması için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyma çağrısı yapan Büyükelçi Yerhov “Halihazırda hem Sarraj’ı hem Haftar’ı destekleyen ülkeler var ve her bir taraf diğerinin meşruiyetine mutlak surette karşı çıkıyor. Halbuki bizce BM şemsiye altındaki kalıcı barış çalışmalarına alternatif bir çözüm yok” ifadelerini kullandı.