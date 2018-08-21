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Rusya'dan Türkiye ile ortak hareket açıklaması

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde ihracatçıların haklarının korunması kapsamında ABD'ye karşı ortak hareket konusunda henüz talepte bulunmadığı belirtilerek "İşbirliği standart senaryoya göre gelişebilir" ifadesine yer verildi.

21 Ağustos 2018 Salı 22:30
Rusya'dan Türkiye ile ortak hareket açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Rusya dahil Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) ABD'ye karşı dava süreci başlatan ülkelerle işbirliği yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, "Türkiye'den henüz bu konuda talep gelmedi. İşbirliği standart senaryoya göre gelişebilir" diye açıkladı.

'DAVACILAR ABD İLE GÖRÜŞME AŞAMASINDA'

DTÖ'nün 9 üyesi Rusya, Türkiye, Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, Norveç, İsviçre, Meksika ve Kanada'nın ABD'ye karşı dava süreci başlattığını hatırlatan bakanlık, "Davacılar şu anda ABD ile görüşmeler aşamasında bulunuyor. Dava, Tahkim Grubu tarafından değerlendirilme aşamasına geçince davacılar bunun tek bir dava olması için anlaşabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:30
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