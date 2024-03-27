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Ekonomi Rusya'dan Türkiye çıkışı! "Türkler buna izin vermez ama bu bizi rahatsız ediyor"
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye çıkışı! "Türkler buna izin vermez ama bu bizi rahatsız ediyor"

Yeniakit Publisher
2024-03-27 02:05:00 -
Rusya'dan Türkiye çıkışı! "Türkler buna izin vermez ama bu bizi rahatsız ediyor"

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, yaptırımların Türkiye ve kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu kapsamında Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akkuyu NGS projesinin dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olduğunu anımsatan Zoteeva, santralin teknolojik anlamda birçok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırdığını söyledi.

Zoteeva, inşa edilen ünitelerin en son güvenlik sınıfına sahip olduğunu ve santrali iç ve dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirdiğini kaydetti.

Sınıfının en güçlüsü olan iki adet Liebherr LR 13000 kendinden tahrikli paletli vincin saha görev yaptığını ifade eden Zoteeva, "Bu modelden dünyada sadece beş adet bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Zoteeva, santralin inşası aşamasında izlenen yöntem ve modele de dikkati çekerek, "Bu özgün modeli başarıyla nihayete erdirmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz." dedi.
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Akkuyu NGS'nin projesinde gelinen aşamaya da değinen Zoteeva, santralin ilk güç ünitesin ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat aşamasının tamamlandığını söyledi.

Zoteeva, tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçileceğini belirterek, "İlk güç ünitesinde kurulan tüm ekipman ve sistemlerin teker teker kontrol ve test edildiği aşamaya geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Ünitenin bünyesinde binlerce ekipman ve sistem barındırdığını ve bunların uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Zoteeva, "Bir güç ünitesinin işletmeye alınmasını bir bütün halinde düşünmek gerekiyor. Bu nedenle sadece reaktör binası değil, yüzlerce ekipmanın hazır hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla halihazırda bulunduğumuz aşama, tüm bu ekipman ve sistemlerin kurulumundan sonra teker teker test edilmesi ve bunun akabinde de uyum içinde işletmeye ne kadar hazır olduklarının kontrol edilmesini ifade ediyor." diye konuştu.

Zoteeva, ilk ünitede elektrik üretimi için ana devreye alma çalışmalarının tamamlaması ve ünitenin tüm sistemlerinin devreye hazır duruma getirilmesi gerektiğini kaydederek, "1'inci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz." dedi.

Bunun büyük ve zahmetli bir iş olduğuna dikkati çeken Zoteeva, bunun başarıyla yerine getirilmesi için gerekli tüm kaynaklara sahip olduklarını söyledi.

“Yaptırımlar bizi rahatsız ediyor"

Zoteeva, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, Rosatom'un karşı karşıya olduğu bazı yaptırımların Akkuyu NGS projesine etkisi konusundaki daha önceki açıklamasının hatırlatılması üzerine de, "Öncelikle, Sayın Bakan'a tamamen katılıyorum. Bunlar bizi kesinlikle rahatsız ediyor ve bizim sabit işleyişimizde bir nevi dengesizlik oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu yaptırımların yasal çerçevesinin tartışılması gerektiğine dikkati çeken Zoteeva, "Ancak şunu söyleyebilirim, ben uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyorum ve Türk halkını çok iyi biliyorum. Türk halkı güçlüdür, kendisinin manipüle edilmesine asla izin vermez. Dolayısıyla biz kesinlikle tüm bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hiçbir sivrisinek ısırığı, hiçbir küçük kirli numara bize engel olamaz ve planlarımızı bozamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip 4 reaktörden oluşacak. Akkuyu NGS'de, ilk reaktörün bu yıl devreye alınması hedefleniyor.

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