Rusya’dan Türkiye açıklaması: Yakında başlıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ortak devriyelere yakın zamanda başlanacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de Türkiye ile birlikte yürüttükleri ortak devriyelere ilişkin bir açıklama yaptı.
Al Arabiya kanalına açıklamalarda bulunan Sergey Lavrov, Suriye’deki gerilimin biraz yatışmasıyla yakında Türkiye ile ortak devriyelere başlayacaklarını söyledi.
Türkiye ile Rusya arasında imzalanan İdlib Mutabakatı’nın geçerliliğini koruduğunu söyleyen Lavrov, sadece devriyelere ara verdiklerini belirtti.
Lavrov yaptığı açıklamada, ‘Mutabakat çervçevesinde bölgedeki sorumluluğu Türk meslektaşlarımız üstlenmiş durumda. M-4 karayolu rotasındaki ortal devriye, sorunlar ortadan kalkar kalkmaz devam edecek’ aifadelerini kullandı.
Suriye’de muhalefet ile Esed rejimi arasındaki siyasi çatışmanın sona erdiğini ekleyen Lavrov, ‘İlib ve Fırat’ın doğusunda sorunlar var’ dedi.
YPG ile kol kola
M4 karayolunda çatışma olduğunu belirten Rusya’nın bölgede YPG ile iş yürüttüğüne ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.