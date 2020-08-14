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Dünya

Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı

Rus güçleri ve TSK’nın İdlib’de düzenlediği ortak devriyelerin geçici süreyle askıya alındığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:49:00 - 2020-08-14 14:49:27
Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı

Doğu Akdeniz ve Irak’taki askeri hareketlilik nedeniyle Türkiye’nin gündemi bir hayli meşgulken, Suriye’de de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, M4 karayolu üzerinde uzun süredir devam eden ortak devriyelerinin askıya alındığını söyledi. Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, kararın "miltanlar" tarafından düzenlenen saldırılar sonrası alındığını belirtti.

Militanlar, hükümet güçlerinin mevzilerine ve yakınındaki yerleşimlere saldırılarını artırdı" diyen Zaharova, M4 karayolu boyunca uzanan güvenlik koridorunda "provokasyonların" devam ettiğini iddia etti.

Bakanlık Sözcüsü, provokasyon olarak adlandırdığı eylemler nedeniyle Rus-Türk ortak devriyelerinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Zaharova, Suriye genelindeki durumun aynı devam ettiğini ama İdlib'de “hükümet güçlerinin” kontrolünde bulunmayan bölgelerde gerilimin devam ettiğini iddia etti.

Türkiye’nin askerî gündemi bir hayli yoğunlaştı. Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları sonrasında Yunanistan ve Fransa sürekli Türkiye’ye yönelik tacizlerde bulunurken, Irak’taki harekatlar nedeniyle Bağdat hükümeti de skandal çıkışlarına devam ediyor. Suriye’de Esed rejimini destekleyen Rusya’nın, “militan” olarak adlandırdığı gruplara karşı yine Esed rejimini koruması ve bu nedenle Türkiye ile ortak devriyeleri geçici olarak askıya alınması, gündemin ilerleyen günlerde daha da yoğunlaşacağı yönünde yorumlara neden oluyor.

Hatırlanacağı gibi 14 Temmuz’da Rus-Türk ortak devriyesine bir saldırı gerçekleştirilmişti. Rusya’nın, söz konusu saldırının ardından bölgedeki saldırılarını artırdığı ifade ediliyor. Aynı zamanda Rusya ve İran destekli Esed rejimi güçlerinin, İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye’deki askeri yığın yaptığı belirtiliyor. Rusya’nın askeri yığınının, yeni bir operasyonun hazırlığı olabileceği görüşleri dile getiriliyor.

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