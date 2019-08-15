Rusya'dan Türkiye açıklaması Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Soçi Mutabakatı'ndaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğini düşündüklerini belirtti.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Soçi Mutabakatı'na bağlılığını koruduğunu kaydeden Zaharova, "Bu mutabakat, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen grupların militanlarını korumak ve kollamak için bir bahane olarak kullanılmamalı. Türk partnerlerimizin bu mutabakat kapsamında üstlendikleri yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceği düşünüyoruz" dedi. Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’un Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) geri çekilmesi olasılığının olmadığını söyledi ve ekledi; "Dünya çapında insanların hayat kalitesini etkileyebilir" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı.

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