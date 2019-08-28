0553 313 94 23

Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev:- "(Türkiye'nin TF-X projesi) Bu konuyu savunma sanayisi alanındaki iş birliği noktasında görüşmeye hazırız"- "Türkiye’ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:46
Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi

MOSKOVA (AA) – Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’nin kendi 5’inci nesil savaş uçağı TF-X’in üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Şugayev, başkent Moskova’da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında Rusya ve Türkiye arasında savunma sanayisinde iş birliği konularını gazetecilere değerlendirdi.

Türkiye’nin milli uçak üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirten Şugayev, “Türkiye’ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz.” dedi.

Türkiye tarafından yürütülen TF-X 5’inci nesil savaş uçağı projesine değinen Şugayev, “Bu konuyu savunma sanayisi alanındaki iş birliği noktasında görüşmeye hazırız. Dahası, ülkelerimizin liderleri de savunma sanayisindeki iş birliğinin artmasına yönelik arzularını dile getirdiler. Biz buna hazırız.” diye konuştu.

Rusya ve Türkiye arasında Su-35 ve Su-57 teslimatına ilişkin de görüşmeler yapıldığını anlatan Şugayev, “Ankara bu uçaklara büyük ilgi gösterdi. Ancak sözleşmeye dair konuşmak için çok erken, resmi başvuru yapılmadı. Türk mevkidaşım Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’le bu konuları görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:46
  1. Rusya
  2. Su-57
  3. TF-X
  4. Uçak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüm cilt tipleri için sivilce giderici maske
    1. Tüm cilt tipleri için sivilce giderici..
    2. Badmintonda iş birliği
    3. Uyuşturucuyu otomobilin hava..
    4. Silopi'de işten çıkarılan işçiler..
    5. Rusya’da inşaat çöktü: 2 ölü
    6. İçişleri Bakanlığınca, emniyet..
    7. Vali Soytürk’den Afrin Şehidi Yunus..
    8. (Özel) Torunlardan babaanneye ve..
    9. Ortahisar’da çöp konteynırları yer..
    10. İTSO’dan üyelerine özel protokol
    11. Boyner Büyük Mağazacılık AŞ..
    12. Koray ve Halil’den sonra Ferhat Canlı..
    13. Seyir halinde uyuşturucu kullanırken..
    14. Kayserispor-Galatasaray maçını..
    15. Boluspor, Erzurumspor maçına 3 puan..
    16. Mideyi istila eden gizli ajan
    17. Fenerbahçe Kameni ile yollarını..
    18. İdlib'deki gözlem noktasına saldırı..
    19. TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı
    20. İstanbul Avrupa Yakası’nda 9 günlük..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog