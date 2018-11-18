THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Rusya'dan Türk Akımı açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı doğalgaz boru hattıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

18 Kasım 2018 Pazar 23:04
Rusya'dan Türk Akımı açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin Avrupa'nın enerji güvenliğine gerçek katkı sağlayacağını söyledi.

TürkAkım'ın Avrupa'nın enerji güvenliği için popülist bir yaklaşım olmadığını belirten Dmitriy Peskov, "Bu enerji güvenliğine gerçek bir katkıdır. Çünkü çok kısa süre sonra bu gaz sadece Türkiye'ye gitmeyecek, sadece Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayacak, daha ileri, Avrupalı tüketicilere de gidecek." dedi.

Tören yapılacak

Pek çok ülkenin TürkAkım doğal gaz boru hattını kendi ülkesine iletme hususunu gündeme getirdiğini aktaran Peskov, bu ülkelerden bazılarının somut olarak bu konuyu sorduğunu, bazılarının da imada bulunduğunu ifade etti.

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yarın İstanbul'da tören gerçekleştirilecek.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesi, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğunda 2 boru hattından oluşuyor.

İlk hattın Türkiye'ye, diğer hattın da Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 23:04
  1. İstanbul
  2. Rusya
  3. Türk Akımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kimliği oluşturan asıl unsur din ve inançtır
    1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    2. Rusya'dan Türk Akımı açıklaması!
    3. Sulama kanalında bulundu! Tam 250 adet
    4. Bölgede gerilim tırmandı! Türkiye'ye..
    5. Eski başbakan siyasilere çağrı yaptı!
    6. Aile Bakanı Selçuk ile Sanayi Bakanı..
    7. Aykut Kocaman Konya'da coşkuyla..
    8. Katolik papazdan şoke eden itiraf!..
    9. Yeşil sahada acı ölüm! Kalp krizi..
    10. Resmen tehdit ettiler! Bedeli ağır..
    11. Başkan Erdoğan, İlker Aycı'nın nikah..
    12. İki ülke arasında gerginlik dinmiyor
    13. Devre arasında kalp krizi geçiren..
    14. Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
    15. İstanbul metrosunda feci kaza!..
    16. ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı cinayetinin..
    17. FETÖ şüphelisi Manavgat'ta yakalandı
    18. Türkiye-İsveç maçında skandal! 'Hakem..
    19. Başkan Erdoğan'dan 100 yaşındaki..
    20. Anket sonuçları yayınlandı! İşte..
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Ankara'da Gökçek krizi! 'İstemiyoruz'
    Ankara'da Gökçek krizi! 'İstemiyoruz'
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar