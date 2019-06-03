Rusya'dan Trump'a cevap: Oranın sorumluluğu Türkiye'de

ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib’deki bombardımanların sonlandırılması çağrısına ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib’ deki saldırıların önlenmesi için tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Peskov, saldırıların ortadan kaldırılması sorumluluğunun Türkiye’ye ait olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’da Rusya, Suriye ve İran’ın İdlib’deki saldırılarıyla sivillerin ölümüne neden olduğunu duyduğunu ileri sürmüş ve saldırıların durdurulması çağrısı yapmıştı.

​Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov “İdlib’de hala eskisi gibi çok fazla terörist ve militan toplanmış durumda. Burayı saldırılar için kullanıyorlar. Sivil mevzilere olduğu gibi Rus askeri mevzilerine yönelik de saldırgan eylemlerde bulunuyorlar. Bu kabul edilemez” dedi.

Rusya’nın Türkiye ile işbirliği yaptığını ve Türkiye’nin teröristlerin İdlib’den saldırı gerçekleştirilmesini önleme sorumluğu bulunduğunu vurgulayan Peskov “Bu anlamda Soçi anlaşmaları uygulanıyor. Bu yönde çalışmalar yürütülüyor. İdlib’deki teröristlerin saldırıları kabul edilemez, saldırıların önlenmesi için de tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı.