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Rusya'dan Trump'a cevap: Oranın sorumluluğu Türkiye'de

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib açıklamalarına cevap vererek, "İdlib'in sorumluluğu Türkiye'de ve terörist saldırılarının önlenmesi için tedbirler gerekiyor" dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:44
Rusya'dan Trump'a cevap: Oranın sorumluluğu Türkiye'de

ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib’deki bombardımanların sonlandırılması çağrısına ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib’ deki saldırıların önlenmesi için tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Peskov, saldırıların ortadan kaldırılması sorumluluğunun Türkiye’ye ait olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’da Rusya, Suriye ve İran’ın İdlib’deki saldırılarıyla sivillerin ölümüne neden olduğunu duyduğunu ileri sürmüş ve saldırıların durdurulması çağrısı yapmıştı.

​Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov “İdlib’de hala eskisi gibi çok fazla terörist ve militan toplanmış durumda. Burayı saldırılar için kullanıyorlar. Sivil mevzilere olduğu gibi Rus askeri mevzilerine yönelik de saldırgan eylemlerde bulunuyorlar. Bu kabul edilemez” dedi.

Rusya’nın Türkiye ile işbirliği yaptığını ve Türkiye’nin teröristlerin İdlib’den saldırı gerçekleştirilmesini önleme sorumluğu bulunduğunu vurgulayan Peskov “Bu anlamda Soçi anlaşmaları uygulanıyor. Bu yönde çalışmalar yürütülüyor. İdlib’deki teröristlerin saldırıları kabul edilemez, saldırıların önlenmesi için de tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:44
  1. ABD
  2. Trump

YORUM YAZ

  • Necmettin Necmettin 31 dk önce
    Türkiyesorumlu o zwman bu olumlerden,saldırıyı esad in afsmlari yapmiyormu,bu suriye demek,iranike rusya suriyeyi esadi desteklemiyormu?eee daha neyin kafasınıyaşıyorbunlar,Zavallıturump bundan sonra dogruda soylese,yalansöyleyençobanadöndü.
  • Kahpe dunyaKahpe dunya39 dk önce
    Turkiye, Suriyede iran+Avrupa+israil/ABD ile savasiyordu, tam Esed'i devirecekken Putin-Rusya imdatlarina yetisti. Simdi de, Rusya bi taraftan Avrupa Cin bi taraftan ABD diger taraftan Turkiye'yi kendi saflarina cekmeye calisiyorlar.
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 44 dk önce
    Oyuna bak oyuna, bombalar sorumluluk Türkiye de de,.

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