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Dünya Rusya'dan tepki çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Rusya'dan tepki çeken Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğinden rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:38:00 -
Rusya'dan tepki çeken Türkiye açıklaması

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Rusya’dan tepki çeken bir açıklama geldi.

İran ile birlikte Suriye’de olduğu gibi Ermenistan’a perde arkasından destek veren Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye’nin Azerbaycan’a yönelik destek açıklamalarını onaylamadıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Azerbaycan’a yönelik desteği açıklamasının ardından konuşan Peskov, ‘Bu açıklamaları kabul etmiyoruz. Tüm bölge itidale çağırılmalı. Çatışmalar durmalı’ dedi.

Rus yetkili, bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini söyleyerek, ‘Tüm titizlikle inceliyoruz. Uluslararası liderlerin açıklamalarını not ediyoruz’ dedi.

İki savaş uçağı düşürüldü

Bölgede büyük kayıplar veren Ermenistan Ordusu darbe üstüne darbe yiyor. Son olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki adet SU-25 savaş uçağının düşürldüğü belirtildi.

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